ناشطون يشيدون بـ”بطولة” شابين من سلطنة عُمان فقدا حياتهما لإنقاذ سعوديتين

أعرب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن تقديرهم لبطولة شابين من سلطنة عُمان، فقدا حياتهما أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين سعوديتين من الغرق.

ودشن الناشطون وسمًا في “تويتر” بعنوان (#عمانيين_شهداء_انقذوا_سعوديات) أشادوا عبره بشجاعة الشابين حمير وطارق الناصري.

وكتب المغرد خليل الفارسي: “اللهم أغفر لهما وأرحمهما برحمة من عندك وأجعل قبرهما روضة من رياض الجنة نسأل الله أن يتقبلهما من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

اللهم أغفر لهما وأرحمهما برحمة من عندك وأجعل قبرهما روضة من رياض الجنة نسأل الله أن يتقبلهما من الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

#عمانيين_شهداء_انقذوا_سعوديات pic.twitter.com/ILeIW3HXXl — ﮼خلــيل،الفارسي (@alfarsik4e) August 14, 2018

وكتبت مغردة تدعى المها: “ماهي غريبة على أهل عمان أهل الشهامة والمروة الله يتقبلهم من الشهداء”.

وزار ممثلون من السفارة السعودية في السلطنة أهالي الشابين في ولاية بهلاء، لتقديم واجب العزاء لذويهما.

وكان الشابان قد لقيا حتفهما غرقًا بوادي دربات في ولاية طاقة بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان، أثناء إنقاذهما فتاتين سعوديتين زلت قدماهما في الطين وسقطتا في الوادي.

وتلقت فرق الإنقاذ بلاغًا، ووصلت إلى المكان، وبعد جهود مضنية تمكنت من استخراج الشابين من قعر المياه، لكنهما كانا قد فارقا الحياة.