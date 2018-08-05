السعودية تجمّد تعاملاتها التجارية مع كندا وتمهل سفيرها 24 ساعة لمغادرة الرياض

اعتبرت وزارة الخارجية السعودية السفير الكندي في البلاد شخصًا غير مرغوب فيه، وأعطته مهلة 24 ساعة لمغادرة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة استدعت سفيرها في كندا للتشاور.

وأضاف البيان، أن الرياض قررت تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وندّد بيان الخارجية السعودية، بموقف كندا “السلبي والمستغرب” حيال ما أسمته بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة.

وكانت السفارة الكندية في الرياض نشرت على صفحتها الرسمية في تويتر، تغريدة عبرت فيها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لمن أسمتهم بـ”نشطاء المجمع المدني وحقوق المرأة”، وحثت السلطت السعودية على الإفراج عنهم.

واعتبرت الخارجية السعودية تلك التصريحات بمثابة التدخل السافر بالشأن الداخلي، والمنافي لأبسط الأعراف الدولية.

وأكد بيان الخارجية أن المملكة عبر تاريخها الطويل، لم ترضَ يوما بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، كما أنها لا ترضى بأي إملاءات.

وختم البيان موجهًا تحذيرًا شديد اللهجة لكندا، ولأي دولة تحاول التدخل بالشأن السعودي الداخلي:”لتعلم كندا، وغيرها من الدول، أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ ( 24 ) ساعة المقبلة، كما تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.”.