خميس مشيط السعودية.. ثلوج وأمطار غزيرة رغم موجة حر عالمية (فيديو)

في ظاهرة لافتة، شهدت مدينة سعودية، اليوم الجمعة، تساقطًا كثيفًا للأمطار مع بعض الثلوج، في الوقت الذي تعاني فيه دول عديدة حول العالم من موجة حر مرتفع، تسببت في حرائق كارثية في بعض منها.

في حين تتزايد موجة الحرارة التي تجتاح القارة الأوروبية، إذ ارتفعت درجات الحرارة في إسبانيا والبرتغال اليوم الجمعة، إلى مستويات شبه قياسية، سالت شوارع مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية بمياه الأمطار الغزيرة، وغطت الثلوج العديد من الطرق.

ووثق ناشطون سعوديون في مقاطع فيديو تم بثها عبر موقع تويتر مشاهد المياه المتدفقة عبر شوارع خميس مشيط مع تساقط المطر بغزارة.

امطار الخير والجمال تهطل على مدينة #خميس_مشيط ظهر اليوم الجمعة. pic.twitter.com/n9PiSrk6ZG — جديد خميس مشيط NEW (@nakelmall051) August 3, 2018

وأظهرت مقاطع أخرى الثلوج وهي تكسو شوارع المدينة باللون الأبيض.

شوارع خميس مشيط تتحول إلى اللون الأبيض الآن ….بردية pic.twitter.com/vnb0wh5rHD — عمرين اﻷهدل (@amreen1436) August 3, 2018

فيديو آخر لأكوام البرد حي الرصراص #خميس_مشيط تصويري : pic.twitter.com/fgcBr4ygLP — تركي الزهراني (@torky2216) August 3, 2018

وقد شغلت الظاهرة اللافتة العديد من المعلقين السعوديين؛ وسرعان ما صعد وسم #خميس_مشيط في قائمة الوسوم الأكثر تغريدًا، حسب ما أظهرت قائمة الترند بموقع تويتر في السعودية.

وتعد مدينة خميس مشيط من أكبر مدن جنوب السعودية من حيث المساحة وعدد السكان، وتقع بالتحديد في الجزء الجنوبي الغربي للملكة في قلب منطقة عسير، وتعد رابع أكبر مركز تجاري على مستوى المملكة.

وترتفع المدينة عن مستوى سطح البحر نحو 1850 مترًا، وهو ما جعلها تتميز بمناخها المعتدل في الصيف وبكثرة الأمطار في فصل الشتاء.