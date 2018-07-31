الشرطة السعودية توقف صحفيًا في جدة انتحل صفة “طبيب”

أوقفت الشرطة في محافظة جدة صحفيًا سعوديًا بعد توجيه من النيابة العامة، وذلك بتهمة انتحاله شخصية طبيب، بحسب شكوى مقدمة من وزارة الصحة.

وكشفت صحيفة “سبق” المحلية، تفاصيل إيقاف أحد صحفييها ويدعى عبدالعزيز الغامدي، أمس الاثنين، بعدما أعلنت وزارة الصحة قبل عدة أيام عن إحالتها صحفيًا انتحل صفة طبيب إلى النيابة العامة بتهمة انتهاك خصوصية المرضى وانتحال صفة موظف عام.

وسبق أن رد الصحفي، على اتهام وزارة الصحة له بانتحاله صفة طبيب، وذلك بعد مغامرته داخل 3 مستشفيات حكومية بجدة، قام خلالها بارتداء الزي الطبي مدة 4 أيام، مبينًا أنه فعل ذلك من باب واجبه الصحفي لتقييم الوضع الأمني في المستشفيات، خاصة مع كثرة الاعتداءات على الممارسين الصحيين في الآونة الأخيرة.

وقال في تصريح سابق: “جاءت فكرة دخول المستشفى متقمصاً دور الطبيب بعد متابعتي بعض الوقائع التي حصلت داخل حرم المستشفيات، مثل خطف المواليد، والاعتداء على الممارسين الصحيين؛ فقررت دخول بعض المستشفيات لقياس الوضع الأمني، ومعرفة دقة العمل، ومراقبة حركة الوافدين والمغادرين من المراجعين؛ حتى لا يحدث أي اعتداء أو شيء من هذا القبيل”.

وقتل قبل يومين شاب سعودي داخل العناية المركزة، بعد تسلل الجاني لمستشفى في غفلة منها، كما سبق وتم الاعتداء على ممارسين صحيين في مستشفيات في المملكة، تسبب أحدها بوفاة ممرض.