“فيلم مكة”.. عمل جديد عن المدينة المقدسة في عيون أبنائها

عرض 4 مصورين سعوديين محترفين من مكة المكرمة، فيلمًا جديدًا عن مدينتهم المقدسة، ما يعكس نظرتهم لها بشكل مختلف عن الأفلام الكثيرة عن المدينة التي تهوي إليها قلوب المسلمين من جميع أنحاء العالم.

ونشر أعضاء الفريق السعودي الشاب، فيلمهم الجديد على موقعي “يوتيوب” و “تويتر” تحت حساب جديد يحمل اسم “فيلم مكة”، قائلين إنه ” تمت ترجمة هذا العمل الفني الرائع، بسبب مكانة مدينة مكة المكرمة المقدسة الكبيرة في أعين أبنائها، وما احتوته من حب وشغف”.

ويصور الفيلم المدينة ككل دون أن يقتصر على الجانب الديني لها، كما اعتاد غالبية من أنتجوا أفلامًا عنها، إذ حضرت أحياء مكة وحياتها بالقدر ذاته الذي حضر فيه الحرم المكي الشريف.

ويظهر الفيلم المدينة وجبالها في مشاهد ليلية ونهارية، وعبر طرقاتها الرئيسة والفرعية، تعرّج الكاميرا على تفاصيل دقيقة للمدينة وسكانها وزوارها الكثر، وكل ذلك في أقل من دقيقتين فقط.

وحقق الفيلم فور نشره آلاف المشاهدات، وسط توقعات بجذب مزيد من المشاهدين من محبي مدينة مكة المكرمة الكثر في جميع أنحاء العالم.

ولم تغب الانتقادات للفيلم رغم الإشادات الواسعة التي نالها، إذ انتقد البعض مرافقة الموسيقى لمشاهد الفيلم، كونها “غير مباحة في بعض التفسيرات الدينية، وغير ملائمة للمشاهد المعروضة على حد وصف البعض”.

وقام بإعداد وتصوير وإخراج فيلم مكة كل من يوسف بجاش ومحمد بستاني ومروان فاتاني وعمار الأمير، ويعتمد الفيلم على عرض المشاهد السريعة والخاطفة لمدينة مكة المكرمة، ليميز نفسه عن الأفلام التي حكت عن المدينة منذ وصول الكاميرات البدائية إلى السعودية قبل عقود.