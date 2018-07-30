الملك السعودي يأمر باستضافة 1500 حاج من أهالي قتلى القوات اليمنية والسودانية المشاركة بالتحالف العربي 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمرًا باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي قتلى الجيش الوطني اليمني، والقوات السودانية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية.

جاء ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين لحج هذا العام، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إن صدور هذا الأمر يأتي “تقديرًا للتضحيات التي قدمها الشهداء في الدفاع عن أرض اليمن”.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.