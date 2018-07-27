مسؤول إيراني: السعودية بدأت بجذب المستثمرين الإيرانيين بالخارج

قال مسؤول إيراني، الجمعة، إن المملكة العربية السعودية بدأت بجذب المستثمرين الإيرانيين الذين يعيشون بالخارج، مشيراً إلى أن “رؤوس الأموال الإيرانيين بالخارج تقدر بثلاثة تريليون دولار”.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني “حشمت الله فلاحت بيشة”، لوكالة أنباء البرلمان (icana)، إن “إيران تخوض في الحقيقة حرباً اقتصادية، لذا يجب أن نستفيد من القدرات الاقتصادية لبلدنا”.

وزعم فلاحت بيشه أن “السعودية وضعت خطة لجذب الإيرانيين بالخارج، ودعت بعضهم من أجل الاستثمار داخل المملكة”، داعياً الخارجية الإيرانية إلى ضرورة إقناع الإيرانيين بالخارج لاستثمار أموالهم داخل بلاده.

وتابع “لقد طلبنا من السلطات الحكومية دعوة هؤلاء الأشخاص إلى البلاد حتى نتمكن من رؤية أنشطتهم في البلاد”.

وبدأ رجال الأعمال الإيرانيين يتخوفون من الاستثمار داخل بلادهم بسبب الإنهيار المتواصل للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في سابقة جديدة تفضح فشل النظام في إدارة أزمات بلادهم الاقتصادية؛ طالب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، في 27 من يونيو الماضي، المواطنين داخل وخارج البلاد بإيداع مدخراتهم من أموال وذهب بالأسواق، كمحاولة لإنقاذ الوضع الكارثي الذي يمر به الاقتصاد الإيراني.