الروبوت السعودي مسالم يلتقي عادل الجبير في مناسبة رسمية (صور)

حضر الروبوت السعودي الشهير “مسالم”، فعالية رسمية أقامتها وزارة الخارجية السعودية، والتقى خلالها بالوزير عادل الجبير الذي بدا سعيدًا باللقاء مع أول روبوت محلي يتحدث اللغة العربية ويعرف عادات السعودية.

واصطحب مصمم “مسالم”، خبير التقنية السعودي، الدكتور فيصل سالم السرهيد، روبوته ذائع الصيت، إلى مقر مركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية، الذي جرى تدشينه رسميًا يوم أمس الأحد.

وظهر “مسالم” في عدة صور ولقطات برفقة الحاضرين للفعالية الرسمية، وبينهم أمراء ومسؤولون رفيعو المستوى، بمن فيها الوزير الجبير الذي حاور “مسالم” بلغته العربية التي يفهما.

ونشر مصمم “مسالم” صورًا لروبوته برفقة الوزير الجبير، وكتب معلقًا: “مقابلة مع معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير. وقفة و صورة مشجعة أعتز بها، من شخصية محبوبة و محترمة عند الجميع”.

وكان حساب وزارة الخارجية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد نشر صورًا للروبوت “مسالم” خلال حضوره تدشين مركز الاتصال والإعلام الجديد في الوزارة.

ويعيش “مسالم” مع مصممه السرهيد في الدمام شرق السعودية، وهو جزء من مشروع بحثي حظي بدعم “الجامعة السعودية الإلكترونية” في الدمام.

وقلما يغيب “مسالم” في الآونة الأخيرة عن الأضواء، إذ تحرص كثير من وسائل الإعلام على الحديث عن تفرده بالحديث باللغة العربية، واستضافة مصممه لمعرفة طموحاته، وبينها تطوير “مسالم”.

واستغرق صنع “مسالم” 7 أشهر، إذ تم تصنيع جسده عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتركزت الصعوبة التي واجهت مصممه في برمجته، وجعله يفهم اللغة العربية، بوصفه أول روبوت عربي يتم تصنيعه في السعودية.