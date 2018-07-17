الكشف عن تفاصيل طعن وضرب سعوديين بالبحرين

كشفت وسائل إعلام محلية في المملكة العربية السعودية تفاصيل حادثة طعن شاب سعودي في العاصمة البحرينية، المنامة، بعد الاعتداء عليه من قبل موظفي حراسات أمنية تابعين لأحد الفنادق.

وذكرت مصادر لصحيفة “سبق” المحلية، أن أطراف القضية 4 أشخاص، هم شابان سعوديان وموظفا حراسات أمنية تابعين للفندق، وأثناء مغادرة الشابين للفندق اختلفا على دفع فاتورتهما مع الاستقبال فرفضا دفعها بحجة أنها غير صحيحة، فتم طلب تدخل اثنين من الحراسات الأمنية التي أصرت على الشابين بالدفع لكنهما أصرا على الرفض وطلبا حضور الجهات الأمنية للفصل بينهم، فقام موظفا الحراسات الأمنية بالفندق بالاعتداء عليهما بالضرب، فيما أصيب أحدهما بطعنة.

وأوضحت المصادر أنه عقب ذلك حضرت الجهات الأمنية للموقع وتم إلقاء القبض على موظفي الحراسات ونقل الشاب المطعون لتلقي العلاج.

وأكد سفير السعودية بالبحرين إنّ المعتديان حاليًا في السجن وسيتم إحالتهما للنيابة، مؤكدًا متابعة القضية، لافتًا إلى أن السفارة رفعت قضية على موظفي حراسات أمن الفندق لاعتدائهما بالسلاح على الشاب.