السعودية تطلق أول صيدلية ذكية تعمل بواسطة “الروبوت”

أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن بدء العمل في أول صيدلية ذكية بالمملكة، تعمل بواسطة جهاز الروبوت، في مستشفى الملك فهد التخصصي في تبوك.

وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، اليوم الإثنين، قالت الوزارة إن الصيدلية ستسهم في خفض أوقات انتظار المراجعين عند صرف الأدوية.

وستوفر الصيدلية أعلى معايير السلامة، وتقلل الأخطاء الدوائية، إضافة إلى السيطرة على المخزون الدوائي في الصيدلية، وتوفر الوقت اللازم للصيادلة لتوضيح الأمور الصيدلانية للمرضى.

وذكرت الوزارة، عبر تغريدة في حسابها بموقع “تويتر”، أن الصيدلية تتميز بالقدرة على صرف 1500 عبوة دواء بالساعة، وكذلك صرف 240 وصفة طبية بالساعة بواسطة الروبوت، إضافة إلى تخزين أكثر من 20 ألف عبوة دواء من مختلف الأحجام، ولديها 6 منافذ لصرف الأدوية، أحدها مخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشارت، إلى توافر خاصية رفض الأدوية منتهية الصلاحية في برنامج الروبوت، إلى جانب قيامه بإصدار تقارير عن كل الأدوية القريبة من الانتهاء، ولديه القدرة على قراءة الأدوية، والتأكد من توفرها.

وأضافت، أن لدى الروبوت القدرة الذاتية على ترتيب الأدوية الأمثل صرفًا، لتكون أقرب للصرف دون تدخل بشري، كما أنه يقوم بالعمل تلقائيًا حتى خارج وقت العمل.