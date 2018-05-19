ضمت أسماء معروفة في المجتمع وبينها نساء.. تعرف على أعضاء الخلية المعادية للسعودية‎

نشر نشطاء سعوديون، وحسابات إخبارية شبه رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء أعضاء الخلية التي تتهمها المملكة بمعاداتها والتي أعلنت رئاسة أمن الدولة فجر السبت القبض على أعضائها.

وضمن قائمة الأسماء المتداولة كأعضاء في الخلية، شخصيات بارزة ومعروفة في المجتمع السعودي وخارجه، وبينهم نساء بشكل غير معهود في مثل هذا النوع من الحوادث.

وقال حساب “أخبار السعودية” على موقع “تويتر” إن الخلية تضم لجين هذلول الهذلول وعزيزة محمد اليوسف وإيمان النفجان و إبراهيم عبدالرحمن المديميغ وعبدالعزيز محمد المشعل ومحمد فهد الربيعة.

والهذلول ناشطة نسائية معروفة في المملكة وسبق أن تم توقيفها في البلاد أكثر من مرة، بينها توقيف على خلفية تحدي حظر قيادة السيارات المفروض على النساء قبل سنوات.

كما أن عزيز اليوسف ناشطة نسائية أيضاً ومعروفة بكتاباتها وتدويناتها وظهورها الإعلامي في المملكة.

والمديميغ محامي سعودي معروف في المملكة.

ولم تتضح هوية الشخص السابع في الخلية، فيما لا يمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت رئاسة أمن الدولة، اعتقال خلية قالت إن عناصرها قاموا بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية تدعم أنشطتهم، وتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن الجهة المختصة”رصدت نشاطًا منسقًا لمجموعة من الأشخاص قاموا بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة”.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة قوله:”هذه المجموعة سعت إلى المساس بالأمن الاجتماعي، و اللّحُمة الوطنية”.

وبحسب المصدر”أكدت رئاسة أمن الدولة أنها تمكنت من القبض على عناصر تلك المجموعة، والبالغ عددهم سبعة أشخاص، فيما لا يزال العمل جارٍ لتحديد كل من له صلة بأنشطتها، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه”.