السعودية.. “سحور ملكي” يجمع عشرات الأمراء في أول ليالي رمضان (صور)

أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الخميس، مأدبة سحور في أول ليالي رمضان، جمع فيها عشرات الأمراء الذين يمثلون عدة أجيال من الأسرة الحاكمة، ويحتلون مناصب مختلفة في الدولة، إضافة إلى عدد من الوزراء والعلماء.

ويتواجد الملك سلمان في قصر السلام المعروف في مدينة جدة، حيث استقبل الأمراء الذين شاركوه السحور الرمضاني الأول بجانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الدين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، صورًا للحضور في قصر الحكم، ظهر فيها الملك سلمان مصافحًا ضيوفه من أمراء العائلة الحاكمة في واحد من أكبر الاجتماعات التي يتواجدون فيها سوية.

وكان من بين الحضور الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ومستشار الملك، وهو واحد من الأمراء كبار السن، وقد قارب الثمانين من عمره، بجانب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الشاب ابن الـ34 عاماً.

واعتاد ملوك السعودية على استقبال أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين ورجال الدين في بداية شهر رمضان من كل عام، إضافة للمناسبات الدينية الأخرى كعيدي الفطر والأضحى.