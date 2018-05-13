“حساب المواطن”: الدعم المقدم للمستفيدين يشمل 4 مجالات فقط

نشر “حساب المواطن” في السعودية، اليوم الأحد، توضيحًا للزيادة الواردة في برنامج الدعم، مؤكدًا أنه (الدعم) يشمل الزيادة في تغيّر أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية، وفق موقع “سبق” المحلي.

كما نشر الحساب “إنفوغرافيك” يوضح المقصود بالعبارة التي تظهر في حالة الدفعات بالبوابة الإلكترونية للبرنامج.

ويستهدف برنامج “حساب المواطن” تخفيف الآثار المحتملة المباشرة، وغير المباشرة، من الإصلاحات الاقتصادية على الأُسر السعودية المستحقة.