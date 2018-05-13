90 مليون دولار أرباح الشركات العقارية السعودية بالبورصة

ارتفعت أرباح الشركات العقارية السعودية المدرجة في البورصة المحلية (10 شركات)، خلال الربع الأول 2018، بنسبة 10.2 بالمائة، إلى 337.5 مليون ريال(90 مليون دولار).

و سجلت هذه الشركات في الفترة المناظرة من العام الماضي، صافي أرباح 306.2 مليون ريال (82 مليون دولار).

واستندت وكالة أنباء الأناضول في مسح أجرته، على إفصاحات الشركات العقارية على موقع البورصة، حيث أظهرت النتائج المالية خسائر في ثلاث شركات، وهبطت الأرباح في خمس شركات أخرى.

وسجلت شركتان، ارتفاعًا في أرباحهما خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتأثرت الأرباح في شركات القطاع، بركود السوق العقارية في البلاد وتراجع الأسعار؛ بعد فرض الحكومة السعودية، في 2016، رسومًا على الأراضي البيضاء بنسبة 2.5% سنويًا.

كما تأثرت الشركات العقارية بضخ وزارة الإسكان السعودية، آلاف الوحدات السكنية في البلاد؛ ما زاد المعروض وخفض الأسعار.