السعودية تضبط وافدًا بمهنة “دهان” يعمل طبيبًا

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الاثنين، أنها تمكنت من ضبط وافد أجنبي، يعمل طبيب أسنان، في العاصمة الرياض، في حين أن وظيفته الأصلية “دهان”.

وقالت الوزارة أن “فرق تفتيش الرياض ضبطت في جولة ميدانية على منشأة صحية شهيرة وافدًا بمهنة دهان امتهن العمل في مجال طب الأسنان”.

ويدخل بعض الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، بمسميات وظيفية مغايرة لتخصصاتهم الحقيقية، التي لا يحق لغير المواطنين العمل بها، لكنهم يمارسون تلك الوظائف في بعض المؤسسات.

يُذكر أن الوزارة نفذّت في العام الماضي 187931جولة تفتيشية وكشفت عن ضبط 17 ألف مخالفة بسوق العمل في 2017 وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين.