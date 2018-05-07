بالفيديو.. تصادم ومطاردة وإطلاق نار بمقهى في السعودية

ألقت الشرطة السعودية القبض على رجلين بعد أن قام أحدهما بإطلاق النار من مسدس بحوزته على شاب كان برفقتهما في إحدى المقاهي، بمحافظة الجبيل.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية، أن المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية، قال إنه “في مساء الأحد ورد بلاغ للأمن بمحافظة الجبيل من مواطن عن تعرضه لإطلاق نار من قبل أحد الأشخاص وإصابته في أسفل البطن، وذلك إثر خلاف سابق بينهما وهروب مطلق النار باتجاه أحد الطرق الرئيسة”.

وأضاف أنه “بعد تحديد هوية الجاني تم رصد المركبة وضبط قائدها ومرافقه، حيث تبين أنهما سعوديان في العقد الرابع من العمر، وعثر بحوزتها على سلاح ناري، وجرى إسعاف المصاب للمستشفى، وإحالة أوراق المتهمين للنيابة”.

ووثقت كاميرات مراقبة بداية الخلاف بين أطراف القضية، حيث ظهر الثلاثة وهم يتناولون القهوة بشكل طبيعي ليغادر اثنان منهم بشكل سريع.

كما أظهر المقطع الموثق تعمد سائقي المركبتين التصادم أمام المقهى، قبل أن يتجمهر الناس حولهم ويغادرون المكان، وفي مقطع آخر لكاميرا مراقبة، ظهر الرجلان يطاردان المجني عليه.

فيما وثقت كاميرا بكورنيش الجبيل جانبا من المطاردة حين تمكن المجني عليه من إعاقة الجانيان، ثم هرول باتجاه دورية أمن كانت تطارد المركبتين، حيث تمكن شرطي من السيطرة على الوضع.