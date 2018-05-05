بالصور.. ضبط مركبتين بمنطقة مكة بداخلهما 145 قارورة “عرق”

تمكنت الدوريات السرية التابعة للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة، من ضبط مركبتين تحويان على 145 قارورة مياه معبأة بالعرق المسكر.

وقال مصدر أمني، أن مشتبه بهم، عمدوا على الهرب من سيارتهم وإيقافها بوضع التشغيل فور رؤيتهم نقطة تفتيش في منطقة الشميسي.

وفور توجه رجال الأمن للسيارة التي توقفت قبل نقطة التفتيش، عثر بداخلها على 3 اسطوانات غاز و25 قارورة معبأة بالعرق، بحسب ما أوردته صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وبعد التحقيق تبين أن المركبة تعود لمقيم صومالي الجنسية بعقد إيجار من إحدى الشركات السياحية.

وفي الإطار ذاته تمكنت دورية أخرى بمنطقة مكة، من ضبط سيارة أخرى تعود لوافد باكستاني وآخر أثيوبي، تحوي 120 قارورة معبأة بالعرق المسكر، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتورطين للتحقيق.