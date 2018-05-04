مقتل حارس قسم النساء بأحد بنوك جدة السعودية بعد معركة دموية

لقي موظف أمن بأحد البنوك مصرعه في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك بعد تعرضه للطعن على يد شخص آخر، بسبب خلافات وقعت بينهما.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على القاتل في موقع الجريمة، بحسب ما أوردته صحيفة “عكاظ” نقلًا عن مصادر مطلعة.

وكشفت المصادر أن المجني عليه يعمل حارسًا للقسم النسائي في أحد بنوك حي “النسيم” بجدة، مضيفة أن الجهات الأمنية نقلت الجاني لأحد المستشفيات جراء تعرضه لإصابة خلال مشاجرته مع القتيل.

وأوضحت أن الجهات المعنية فتحت تحقيقات لكشف ملابسات الجريمة، كما تحفظت على السلاح الذي ارتكبت به.