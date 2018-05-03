بإنفاق 34.7 مليار دولار.. تعرّف على برنامج جودة الحياة السعودي 

أطلقت السلطات في المملكة العربية السعودية ، اليوم الخميس، “برنامج جودة الحياة 2020″، وهو أحد مكونات رؤية المملكة 2030، التي يشرف عليها وليُّ العهد.

والبرنامج الذي أعلن عنه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، بإجمالي إنفاق 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار)، يستهدف وضع مدن سعودية ضمن قائمة أفضل 100 مدينة في العالم، من خلال تطوير البنى التحتية والمرافق فيها.

ويدعم البرنامج الأنشطة الرياضية، وإيجاد خيارات ترفيهية منوَّعة داخل المدن والمناطق، عبر تحفيز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، للعب دور محوري في إنشاء المرافق.

ويستهدف برنامج جودة الحياة، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في القطاعات ذات الصلة في البرنامج بنسبة 20 بالمائة سنويًا، حتى 2020.

كما سيسهم المحتوى المحلي في القطاعات ذات الصلة بالبرنامج، بنسبة 67 بالمائة حتى 2020.

وتتضمن مؤشرات البرنامج، خلق ما يزيد على 346 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات غير نفطية تصل إلى 1.9 مليار ريال (500 مليون دولار) سنويًا.

ويتطلع البرنامج نحو إنشاء مدينة مائية، وثلاث مدن للملاهي، و16 مركزًا للترفيه العائلي مع حلول 2020.

كما يهدف، إلى تنمية المساهمة في الفنون والثقافة، وإنشاء جزيرة للفنون والثقافة في جدة، و45 دارًا للسينما و16 مسرحًا و42 مكتبة، ومجمع الفنون الملكي في الرياض بحلول 2020، لتعزيز قطاعي الفن والثقافة في المملكة.