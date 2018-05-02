واشنطن تسلم الرياض سعوديًا كان معتقلًا في غوانتانامو

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، تسليم الرياض سعوديًا كان معتقلًا في غوانتانامو.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أن أحمد محمد أحمد هزاع الدربي، الذي أصدرت بحقه المحكمة العسكرية في غوانتانامو في تشرين الأول/ أكتوبر 2017، حكمًا بالسجن مدة 13 عامًا، بعد إدانته بالتورط في تفجير استهدف في 2002 ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ، “تم تسليمه إلى السعودية، وسيقضي الفترة المتبقية من عقوبته هناك”.

وهذه أول عملية نقل لسجين من مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يخفض عدد النزلاء في المنشأة التي لمح ترامب إلى رغبته في نقل سجناء إليها مجددًا.

وأوضح الجيش الأمريكي أن نقل أحمد محمد هزاع الدربي‎ إلى السعودية قلّص عدد نزلاء السجن إلى 40.

وقالت سارة هيغنز، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، إن “الولايات المتحدة نسقت مع حكومة السعودية لضمان إجراء النقل وفقًا للمعايير الراسخة للأمن والمعاملة الإنسانية”.