وفاة طفل سقط بتجمع مياه خلّفته الأمطار في السعودية

توفي طفل سعودي يبلغ من العمر 8 سنوات، اليوم الجمعة، بعد سقوطه في تجمع مياه خلّفته الأمطار الغزيرة، بمنطقة المصعورية التابعة لمحافظة ضرية شمالي المملكة، وفق ما أعلن بيان رسمي.

وأفاد الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بأنّ الطفل الغارق تم انتشاله متوفى.

باشر مدني #ضرية حادث سقوط طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات في تجمع للمياه بمركز الصمعورية وتم إخراجه متوفياً،

نسأل الله له الرحمة وأن يجعله شفيعاً لأهله. pic.twitter.com/Qt7TsJojBj — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 27, 2018

يشار إلى أنّ المنطقة تأثرت، منذ أمس الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط غزير للأمطار الرعدية والبرد.