وفاة طفل سقط بتجمع مياه خلّفته الأمطار في السعودية

وفاة طفل سقط بتجمع مياه خلّفته الأمطار في السعودية

المصدر: فريق التحرير

توفي طفل سعودي يبلغ من العمر 8 سنوات، اليوم الجمعة، بعد سقوطه في تجمع مياه خلّفته الأمطار الغزيرة، بمنطقة المصعورية التابعة لمحافظة ضرية شمالي المملكة، وفق ما أعلن بيان رسمي.

وأفاد الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بأنّ الطفل الغارق تم انتشاله متوفى.

يشار إلى أنّ المنطقة تأثرت، منذ أمس الخميس، بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتساقط غزير للأمطار الرعدية والبرد.

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