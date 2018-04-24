بالفيديو.. شاهد ماذا قال محمد بن سلمان للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء في السعودية

قام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بزيارة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لإصابة طفيفة.

وقال محمد بن سلمان للشيخ الفوزان: “الحمد لله على سلامتك يا شيخ، انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ لزيارتك قبل أن نروح إلى جدة”.

فطلب الشيخ الفوزان من ولي العهد الدخول لمجلسه، إلا أن بن سلمان رفض الدخول قبل الشيخ الفوزان، قائلًا له: “أنت والد لي يا شيخ”.

ورافق محمد بن سلمان الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.