ما هو برنامج التخصيص الذي أقره محمد بن سلمان؟

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء، برنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي.

ووفقًا لتنفيذ مبادرات البرنامج بما يراعي مصالح كافة المستفيدين، ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص، سينتج عن البرنامج فرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات، بما يكفل حصول المستفيدين على أفضل الخدمات، إذ ستركز الجهات الحكومية المعنية على دورها التنظيمي والرقابي بكفاءة أعلى، وسيقوم البرنامج بتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار محليًا، إلى جانب عمل البرنامج على زيادة المنافسة وتعزيز دور القطاع الخاص.

معطيات

ومن أهم تطلعات برنامج التخصيص أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية، ورفع جودة الخدمات وشمولها لأكبر عدد من المستفيدين.

وبرنامج الخصخصة السعودي يستهدف مساهمة قدرها 35-40 مليار ريال في الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2020.

كما يهدف برنامج الخصخصة السعودي إلى خلق 10 آلاف إلى 12 ألف وظيفة بحلول 2020 ومساهمة قدرها 14 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، ‎كما يسعى برنامج الخصخصة لاستهداف استثمارات غير حكومية بقيمة تصل الى نحو 60.99 مليار ريال بحلول بذات العام.

ويتضمن البرنامج 100 مبادرة محتملة في أكثر من 10 قطاعات مختلفة.

وبتطبيق البرنامج سوف تستمر الحكومة السعودية بأداء دورها التنظيمي والإشرافي، مع إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص بإمكاناته وقدراته، للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الفائدة للمستفيدين، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب السابقة الناجحة في مشاركة القطاع الخاص، في مجال البنية التحتية وتقديم الخدمات على نطاق واسع في قطاعات مختلفة.

3 ركائز

ويرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز أساسية، أولها إرساء الأسس القانونية/التنظيمية، بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص، وتمكين عمليات التخصيص وحوكمتها من خلال وضع إجراءات واضحة ومحددة، تعمل على رفع مستوى مضامين التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها.

ويهدف البرنامج الى تعزيز الفائدة منها للمواطن والقطاع الخاص، وثاني هذه الركائز هو إرساء الأسس المؤسسية، من خلال الإسهام في وجود كيانات قادرة على تنفيذ التخصيص، بالطريقة والآلية التي تحفظ مصالح الدولة والمواطن، وتضمن عدالة العملية للمشاركين من القطاع الخاص.

أما الركيزة الثالثة فهي توجيه مبادرات البرنامج الرئيسة، عن طريق تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المحدّدة، التي تعد مهمة في سياق رؤية المملكة 2030.

وسيعمل البرنامج على تنفيذ أهدافه وغاياته من خلال إشراك القطاع الخاص في تقديم عدد من الخدمات وإنشاء الأصول في قطاعات محددة، التي تشمل على سبيل المثال جذب الاستثمارات الخاصّة لإنشاء مبانٍ تعليمية ومدن ٍطبية جديدة، مع استمرار الحكومة بدورها في العملية التعليمية والصحية.

كما يستهدف البرنامج خصخصة قطاع الانتاج في محطة رأس الخير التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة‎ بالإضافة إلى تحويل الموانئ إلى شركات‎.

وتتوقع السعودية ضمن خطة الربنامج خصخصة دوري كرة القدم ومطاحن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة لصوامع الغلال بحلول عام 2020‎.