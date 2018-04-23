السعودية تعترض صاروخين باليستيين أطلقا من اليمن تجاه جازان (فيديو)

اعترضت قوات الدفاع الجوية السعودية، اليوم الإثنين، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين باتجاه جازان.

#جازان حسبي الله ونعم الوكيل الصوت خرشنا خرش ???? pic.twitter.com/SKN39VFjtq — شموخ (@shmook2h) April 23, 2018

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصورًا لما قالوا إنها لحظة اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ الميليشيات الحوثية في سماء جازان.

الحمدلله ..

تم اعتراض أكثر من صاروخ حوثي في سماء #جازان …

كفوووووو ياقواتنا العظيمة ???????????????????????? pic.twitter.com/HloEIwWesu — عناد العتيبي???????? (@ENAD_Alotaibi) April 23, 2018

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أنه “في تمام الساعة الرابعة وثلاثة وعشرين دقيقة من مساء اليوم رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران من داخل الأراضي اليمنية(محافظه صعدة) باتجاه اراضي المملكة”.

وأوضح العقيد المالكي أن “الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان و أطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان ، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما جميعا ولله الحمد ، و نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو اضرار حتى وقت إعداد هذا البيان ولله الحمد”، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وأضاف المالكي أن “هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية تجاه المدن والقرى الآهله بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني”.