هل كان الملك سلمان في حي الخزامى وقت إطلاق النار؟

حاول نشطاء قطريون ووسائل إعلام موالية للدوحة وإيران تهويل واقعة إطلاق النار في حي الخزامى بالرياض، مستغلين تأخر السلطات الرسمية في إعلان تفاصيل الحادث.

وزعم هؤلاء أن إطلاق النار استهدف مكان تواجد العاهل السعودي الملك سلمان، بل وروجوا أن الملك تم نقله إلى قاعدة عسكرية.

إلا أن مسؤولًا سعوديًا كبيرًا كشف لوكالة رويترز للأنباء أن الملك سلمان لم يكن في القصر، وقت حادث إسقاط طائرة لاسلكية في حي الخزامى بالعاصمة السعودية مساء السبت.

وقال المسؤول إن الملك كان في مزرعته في منطقة الدرعية بالرياض.

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد نقلت عن متحدث باسم شرطة الرياض قوله، إن القوات المسؤولة عن إحدى نقاط الأمن في حي الخزامى، رصدت الطائرة وهي من النوع الذي يتم التحكم فيه عن بعد (درون)، ما اقتضى “قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص”.

وبدأت الجهات المختصة تحقيقًا حول ملابسات الواقعة.