بالفيديو.. محمد عبده يوجّه رسالة للسعوديين بخصوص قيادة المرأة للسيارة

دعا فنان العرب محمد عبده ، يوم الجمعة، متابعيه من المواطنين السعوديين خاصة فئة الشباب منهم، إلى التعامل بأسلوب حضاري، ولائق، مع قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.

وقال الفنان السعودي، في مقطع فيديو تم بثه يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي:”إن قيادة المرأة السعودية للسيارة باتت أمرًا قريبًا، بكره بنتي، وبنتك، وعائلتي، وعائلتك، بتسوق”.

وأضاف:”يجب علينا جميعًا أن نتحمل المسؤولية أمام المجتمع، ونثبت للعالم أن شعب المملكة العربية السعودية قادر على التعامل مع هذا القرار التاريخي”.

ودعا “عبده” الشباب إلى أن يكونوا حريصين على سلامة الفتيات السعوديات أثناء القيادة، قائلًا:”بناتنا هنّ اللاتي يتحمّلن تصرفات من يتجاوزون الآخرين على الطريق”.

وكان منع النساء السعوديات من القيادة إحدى نقاط الانتقاد الرئيسة التي تعرّضت لها السعودية في مجال حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين من قِبل المنظمات الحقوقية.

وفي 26 سبتمبر/أيلول 2017 أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمنح النساء حق القيادة، وتضمّن القرار توجيه إدارة المرور للبدء في إصدار رخص القيادة للنساء في 24 يونيو/حزيران 2018.