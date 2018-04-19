من داخل حي المسورة.. السفير البريطاني يوجه رسالة إلى السعوديين

قام السفير البريطاني، في المملكة العربية السعودية، سايمون كوليس، بنشر مقطع فيديو أثناء وجوده في حي المسورة وسط العوامية بالقطيف، الذي تقوم السلطات بإعادة تأهليه إثر المواجهات بين قوات الأمن ومسلحين متهمين بالإرهاب.

وقال السفير عبر تطبيق إنسغرام، “إنه يتحدث من داخل حي المسورة، حيث تمكنت السلطات في المملكة العربية السعودية، من هزيمة الإرهابيين العام الماضي، وتقوم الآن بمشاريع تنموية لصالح السكان المحليين” معربًا عن “سعادته بذلك”.

وتنفذ السعودية في الحي مشروعًا، إثر إزالة مئات الوحدات السكنية المتهالكة، يتضمن إنشاء محلات تجارية ذات طابع تراثي، ومنطقة أثرية، ومركز ثقافي، وصالة رياضية، فضلًا عن مطاعم وقاعات للمناسبات، بعد أن كان مطلوبون قد استغلوا قِدَمه وتهالكه للاختباء فيه.