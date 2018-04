تفاصيل صادمة بـ”أقوى مداهمة” سعودية.. مركز “ماكس كير” الشهير للتجميل بالرياض “وهمي” (فيديو وصور)

شهدت المملكة العربية السعودية أكبر وأقوى مداهمة من قبل مؤسسات حكومية مجتمعة لمركز “ماكس كير” الشهير للتجميل في العاصمة الرياض، إثر بلاغ من مواطن كشف العديد من عمليات التلاعب والاحتيال للمركز الذي تبين أنه “وهمي بالكامل.”

وأعلنت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عن ضبط محل أدوات تجميل بمشاركة وزارات (الداخلية، التجارة، العمل والتنمية الاجتماعية، البلدية والقروية، هيئة الغذاء والدواء)، كاشفة عن عدد من المخالفات: ممارسات صحية مخالفة، أدوية منتهية الصلاحية، أجهزة طبية غير مسجلة، غش تجاري، مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية.

بدورها كشفت وزارة التجارة: “الأدوات مخالفة لنظام البيانات، غير مخالفات الغذاء والدواء، غير الصحة، غير الجهات الأخرى، شوفو الكراتين هذي”.

مداهمة غير مسبوقة

ورصد عضو جمعية حماية المستهلك، فيصل العبدالكريم، عبر ما يزيد على 20 مقطعًا وثقها في حسابه عبر “سناب شات” عملية المداهمة لجهات حكومية متعددة بكامل تفاصيلها، وهوية العصابة.

وعلق فيصل عبدالكريم في مطلع حديثه: “كنا مع وزارة الصحة اليوم في مداهمة على عيادات تجميل غير مرخصة أما الان وبعد 6 ساعات، تدخلت شرطة الرياض والبحث والتحري والتجارة ممثلة بالرقابة التجارية ومكافحة التستر وهيئة الغذاء والدواء والزكاة والدخل وصحة البيئة ولازالت الجهات تتوالى في أكبر قضية أشهدها بالـ”بلاوي” ومستمرين”.

وأوضح أن المركز في أرقى شوارع الرياض، وتم اكتشاف مخالفات عديدة فيه: “عيادة في أحد أرقى شوارع الرياض، شي ما دري كيف أقدم الموضوع، مؤسسة تبيع مواد تجميل، تحولت بقدرة قادرة إلى عيادات تجميل وحضانة أطفال، اللي شغالين فيها كلهم مجهولين هوية، الأطباء مش أطباء، مندوبين أخصائي تسويق، مالهم أي علاقة بالضبط، يسون علاجات وزراعة شعر.. شوفو سحوبات للمراجعين، شوفوا كم المراجعين اللي عندهم.. فيه واحد من الأطباء بعد طبيب بيطري (..) هذا السطح وهنا في حضانة أطفال”.

وتنقل فيصل في أرجاء المركز، كاشفًا عن كم المخالفات الهائل في كل قسم، وتابع: “هذي مكاتبهم والكول سنتر، هذا المستودع، هذا كله فوق بالسطح، في ابر وفيلز، تخيلوا عيادة التجميل الوهمية مراجعينها بالآلاف”.

وتحدث عضو جمعية المستهلك مع أحد المواطنين أصيبت أمه بحروق، جراء ترددها على المركز، ونشر صور حروق السيدة، مبينًا أن وزارة الصحة تكفلت بعلاجها.

ورصد فيصل برفقة أفراد من الجهات الحكومية التي داهمت المركز، المنتجات حيث أوضح المعنيون كيف تم التلاعب بمواصفاتها وتراكيبها.

وقال فيصل: “تخيلوا الان نحنا مع مراقبين ومراقبات وزارة الصحة، ورصد حبوب مجهولة المصدر، ماهي معروفة أصلًا، ولا لها رخصة ولها أي شيء، كمية ضخمة من المستحضرات، هذا المكان أخذ وقت لأنه أخطر شي”.

كما توجه برفقة المداهمين للدور الأرضي، وقال إنهم دخلوا غرفة الحارس، حيث قاموا بفتح ثلاجة، رصدوا مدى قذارتها، ووجود أدوية وعقاقير مجهولة المصدر، وتابع عبدالكريم: “مع الأخت المراقبة الآن هاي فليرات، هذي مستحضرات أيضا”.

وعبر “سناب شات” فيصل، ذكر الدكتور سعد من “الصحة” أن مواطنًا قدم بلاغًا اليوم صباحًا، وقال: “حضرنا الموقع اكتشفنا شغالين بعمليات تجميل ناس غير مرخصين، وعمالة تعتبر شبه مجهولة، شغالين في التجميل وشغالين في أشياء كثيرة تخص التجميل”.

