“sbc”.. قناة سعودية جديدة بمحتوى فريد من نوعه..تعرف عليها (فيديو)

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، عن تقديم محتوى جديد لقناتها الفضائية الثقافية يتضمن مسلسلات وبرامج حصرية بالتزامن مع تغيير مسمى القناة إلى الأحرف اللاتينية الثلاث “sbc” في خضم تغيير شامل لمحتوى وطريقة عمل وسائل الإعلام الحكومية وتحويلها لجاذبة للجمهور.

وظهر ‏الرئيس التنفيذي للهيئة، داوود الشريان، عبر القناة السعودية الأولى معلنًا بطريقة درامية التحول إلى الاسم الجديد للقناة على أن يبدأ بث المحتوى الجديد بدءً من شهر رمضان المقبل الذي يحل منتصف مايو/أيار المقبل.

كما أطلقت القناة بمسماها الجديد موقعًا إلكترونيًا تجريبيًا وحسابًا جديدًا على موقع “تويتر” عرفت نفسها فيه بالقول ” SBC قناة سعودية جديدة تعرض لك مسلسلات و برامج حصرية ‎#غصب_تحبها”.

وأطلقت وزارة الثقافة والإعلام السعودية القناة الثقافية في العام 2009 بجانب ثلاث قنوات أخرى هي الاقتصادية والقرآن الكريم والسنة النبوية، لكنها قررت أواخر العام الماضي الإبقاء على قناتين فقط دون تغيير، ودمج القناة الاقتصادية مع قناة “الإخبارية” وتحويل القناة “الثقافية” إلى قناة عامة.

وتريد الوزارة أن يكون إعلامها الحكومي الذي تنفق عليه مبالغ طائلة جاذبًا للجمهور على غرار الإعلام السعودي الخاص، الذي يستقطب جمهورًا هو الأكبر في العالم العربي عبر شبكة قنوات تلفزيونية وإذاعات وصحف ومجلات متنوعة.

وأجرت الوزارة من أجل ذلك الهدف سلسلة تغييرات في آلية عمل وسائل الإعلام ومحتواها والعاملين فيها عبر استقطاب كفاءات سعودية تعمل في وسائل الإعلام الخاصة، بمن فيهم داوود الشريان ذاته، وهو إعلامي سعودي مخضرم عمل في عدة قنوات وصحف سعودية وعربية وتحظى برامج وكتاباته بجمهور كبير.

وبدأ التغيير في القنوات التلفزيونية الحكومية سريعًا مع بثها برامج حوارية واستضافتها مسؤولين حكوميين بمن فيهم وزراء ومحاورتهم عبر إعلامييها الجدد الذين اعتادوا على الجرأة في القنوات الخاصة.

وتأمل الوزارة أن يساعد الانفتاح الذي تعيشه المملكة على مختلف الصعد في نجاح مهمتها بتحويل قنواتها التلفزيونية لمنافس حقيقي للقنوات الخاصة، لاسيما شبكتي “إم بي سي” و”روتانا” العملاقتين، من خلال بث مسلسلات وبرامج منوعة بما فيها البرامج الفنية والغنائية.