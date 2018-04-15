الجبير: لهذا السبب لم تبحث أزمة قطر في القمة العربية

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن أزمة قطر لم تناقش في القمة العربية لأنها مسألة غير مهمة ولها إطارها الخاص الذي تبحث فيه.

وأوضح الجبير في مؤتمر صحفي في ختام القمة العربية أن أزمة قطر بين دول الخليج ومصر مشكلة بسيطة ستبحث ضمن هذا الإطار، وحلها مرتبط باستجابة قطر لشروط دول المقاطعة، بحسب وصفه.

ونوه إلى أنه يجب على قطر وقف دعم الإرهاب في المنطقة، لافتًا إلى أنها لا تتعامل كدولة القصيدة بدليل التسجيلات الموثقة لتآمرها مع القذافي لزعزعة استقرار المملكة وهو ما يثبت أنها متورطة بالإخلال بأمن المملكة، وبالتالي هي لم تتصرف كدولة صديقة.

واختتمت القمة العربية، أعمالها اليوم، في مدينة الظهران، شرق السعودية، بحضور ممثلي 21 دولة، بينهم 16 قائدًا وزعيمًا عربيًا، فيما غاب عنها ستة زعماء لأسباب مختلفة بينهم أمير قطر الذي شاركت بلاده بمندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.