الملك سلمان يغرد عبر تويتر حول قمة الظهران 

الملك سلمان يغرد عبر تويتر حول قمة الظهران 

المصدر: فريق التحرير

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أن القمة العربية التي تستضيفها بلاده، تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات.

وقال الملك سلمان، في تغريدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك.

ويترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال القمة العربية الـ29 التي تُعقد في مدينة الظهران، شرقي السعودية، علمًا أن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا في اجتماعهم في العاصمة الرياض، الخميس، مشاريع قرارات سترفع إلى القادة العرب اليوم الأحد.

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