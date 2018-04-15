الملك سلمان يغرد عبر تويتر حول قمة الظهران 

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، أن القمة العربية التي تستضيفها بلاده، تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات.

وقال الملك سلمان، في تغريدة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، “تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك.

تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في #قمة_الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 15, 2018