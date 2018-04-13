بالفيديو والصور.. أمير سعودي يتجول في ميدي اليمنية بعد تحريرها

زار قائد القوات السعودية المشتركة، الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، يوم الجمعة، مدينة ميدي المحررة في محافظة حجة في اليمن، وذلك بعد ساعات من إعلان تحريرها من قبضة الميليشيات الحوثية، وفقًا لما نشره المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في اليمن عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وأظهر مقطع فيديو وصور نشرها المركز، استقبال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اليمينة، اللواء الركن يحيى حسين صلاح، والعديد من قادة الوحدات، وضباط صف، وجنود المنطقة للأمير فهد.

وتجول الأمير السعودي في مختلف أنحاء المدينة، مشيدًا بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، وضباطها، وجنودها، الذين تحقق على أيديهم هذا الانتصار بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.

بدوره، ثمّن قائد المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن اللواء الركن يحيى صلاح الجهود المبذولة، والدعم اللامحدود الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشرعية اليمنية، والجيش الوطني، في سبيل تحرير وتطهير اليمن من ميليشيات الحوثيين الانقلابية.

وكانت قيادة المنطقة الخامسة والتحالف العربي قد أعلنا، يوم الأربعاء، تحرير مدينة ميدي من ميليشيات الحوثيين، والتي تعد أول مديرية محررة في محافظة حجة، وإقليم تهامة.