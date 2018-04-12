إسبانيا ستوقّع اتفاقية بأكثر من ملياري دولار لبيع سفن حربية للسعودية

قال مصدر في وزارة الدفاع الإسبانية، إن إسبانيا والسعودية ستوقّعان اليوم الخميس، اتفاقية إطارية لصفقة سفن حربية بقيمة تتجاوز ملياري دولار. وأضاف أن شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة، والمتخصصة في بناء السفن، ستبيع خمس سفن حربية صغيرة للمملكة، وأن الصفقة ستشمل قيام الجيش الإسباني بتدريب عسكريين في السعودية، وإقامة مركز تشييد بحري هناك.

وأشار إلى أن السفن ستُباع بنحو 1.8 مليار يورو (2.22 مليار دولار) في إطار صفقة ما زالت تتطلب التوقيع النهائي لنافانتيا، ووزارة الدفاع السعودية.

وأكد مصدران آخران مطلعان على الأمر تفاصيل الصفقة، وامتنعت نافانتيا عن التعليق.

ويزور وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مدريد في إطار جولة أوروبية بدأها في باريس يوم الأحد، ويتولّى الأمير أيضًا منصب وزير الدفاع.