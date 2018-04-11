بعد غيابه عن النسخ الماضية.. عاهل المغرب يحضر “قمة الظهران” ويؤدي مناسك العمرة

قالت مصادر مغربية إن عاهل المملكة يستعد للتوجه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة في إشارة إلى نيته حضور أشغال الدورة الـ29 للقمة العربية المقررة في مدينة الظهران يوم الأحد المقبل.

ونقلت جريدة هسبريس الإلكترونية عن مصادر خاصة اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس سيتوجه إلى السعودية من أجل أداء مناسك العمرة، ابتداء من يوم الجمعة 13 إلى يوم الثلاثاء 17 أبريل الجاري.

وتأتي الزيارة إن تمت مباشرة بعد اللقاء غير الرسمي الذي جمع العاهل المغربي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا، رفقة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتعود آخر زيارة “عمل” قام بها العاهل المغربي إلى السعودية إلى شهر ماي من سنة 2015.

ولم يحضر العاهل المغربي الدورة الـ28 من أشغال القمة العربية التي استضافها الأردن العام الماضي، واكتفى بإرسال مبعوث خاص لحضور الجلسات.

كما لم يحضر عاهل المغرب أعمال الدورة الـ27 للقمة التي اعتذرت عن استضافتها بلاده ونظمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط.