بفندق “الريتز”.. أسبوع الموضة العربي في السعودية للمرة الأولى و”التصوير ممنوع”

المصدر: أ ف ب

شهدت السعودية، مساء أمس الثلاثاء حدثًا غير مسبوق في تاريخ البلاد هو “اسبوع الموضة العربي” الذي تستضيفه للمرة الأولى مع عروض أزياء يقتصر الحضور فيها على النساء.

وجرى الحدث في فندق “ريتز-كارلتون” الرياض الذي كان قبل مدة مركز احتجاز كبيرًا للمتهمين بالفساد.

وقالت الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، الرئيسة الفخرية بحضور الكثير من المصممين والمؤثرين والمسؤولين في اوساط الموضة إن “ثمة اهتمامًا بالموضة في المملكة العربية السعودية”، مشددة على أن مجلس الموضة فيها يسعى الى الارتقاء بصناعة الأزياء في السعودية الى مستوى غير مسبوق.

وتحدثت أيضًا سيدة الأعمال ليلا أبي زيد عن الحدث

#HappeningNow: Businesswoman Ms. Layla Issa Abuzaid is the Arab Fashion Council’s director for Saudi Arabia. She has been speaking to @arabnews about @ArabFashionWeek in #Riyadh.

Follow our coverage of the event on https://t.co/8MjFux3jtu #Fashion #SaudiaArabia pic.twitter.com/mEfeiETf2g — Arab News (@arabnews) April 10, 2018

وكان “أسبوع الموضة العربي” ينظم فقط في دبي. لكنه بات يقام الآن في الرياض بغياب المصورين وبحضور النساء فقط. ويستمر الحدث أربعة ايام.

ويشارك مصممون أجانب كبار من أمثال الفرنسي جان بول غوتييه والإيطالي روبرتو كافالي في هذا الحدث، إلى جانب مصممين محليين مثل: السعودية اروى البناوي التي تلقى تصاميمها رواجًا في المنطقة. وهي تقدم مجموعة تحمل اسم “سوتبل ومان”.

ومن المقرر اقامة هذا الحدث مرة ثانية في تشرين الأول/اكتوبر المقبل في حين ستستضيف دبي نسختها من “أسبوع الموضة العربي” بين التاسع من أيار/مايو والثاني عشر منه.

ويشكل هذا الحدث استكمالًا لسلسلة بوادر الانفتاح الاجتماعي التي تشهدها المملكة منذ تعيين الأمير الشاب محمد بن سلمان (32 عامًا) وليًا للعهد منتصف العام الماضي، من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وإعادة فتح دور السينما، وإقامة حفلات غنائية.

والانفتاح الاجتماعي هذا يندرج في إطار خطة “رؤية 2030” التي طرحها الأمير محمد في 2016 وتهدف إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتنويع الاقتصاد لوقف الارتهان التاريخي للنفط.