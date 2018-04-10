منقذ العائلة العالقة بسيول حائل في السعودية يكشف هويته ويروي التفاصيل (فيديو)

كشف الشاب السعودي الذي أنقذ عائلة حاصرتها سيول جارفة بمنطقة حائل في المملكة، أمس الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن عملية الإنقاذ، مبينًا أنه جندي أول بقوات الطوارئ بحائل، وأن خبرته العسكرية ساهمت بشكل كبير في إنقاذه العائلة.

وقال الشاب الذي يدعى فيصل جمعان العمودي الشمري، وفق صحيفة “سبق” المحلية، إنه خرج وأحد أصدقائه، أمس الإثنين، في رحلة بجبال “جو” في حائل، وعندما شعرا بقرب هطول المطر قررا مغادرة المكان، لكن المطر بدأ بالتساقط مع زخات البرد قبل أن يبتعدا كثيرًا عن المنطقة.

وأضاف أنه وصديقه أثناء مرورهما بأحد الأودية شاهدا سيارة عالقة في مياه السيل، فتوجها نحوها مخاطرين رغم السيل، واتضح لهما بعد مخاطبة قائد السيارة أنه مسن وبرفقته عائلة.

ولفت العمودي أنه دار بالسيارة عكس اتجاه حركة السيل واقترب من السيارة العالقة، إلى أن صار الباب الخلفي لسيارته بالقرب منها، ثم ترك المقود لصديقه، وتوجه هو إلى السيارة العالقة من الباب الخلفي، وحمل طفلين كانا من ضمن العائلة العالقة ثم فتاة صغيرة، ثم المسن وزوجته، وانطلق بهم جميعًا إلى خارج الوادي.

يذكر أن مقطع فيديو متداول وثّق قيام الشمري بإنقاذ ركاب السيارة العالقة وسط السيول، بعد أن غامر بحياته، فيما هلل متواجدون بالمكان له، مبدين إعجابهم بشجاعته.

وتلقى العمودي اتصالًا من قائد القوات الخاصة للطوارئ بحائل، شكره فيه على عمله. فيما طالب ناشطون عبر مواقع التواصل بتكريمه.