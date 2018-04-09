السعودية وفرنسا توقعان اتفاقية لإنشاء أوركسترا ودار للأوبرا

المصدر: أ ف ب

وقّعت المملكة العربية السعودية وفرنسا، اليوم الإثنين، اتفاقية لإنشاء أوركسترا ودار للأوبرا.

وقالت وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين للصحافيين بعد توقيع اتفاقات مع نظيرها السعودي عواد العواد في باريس: “اليوم تمّ توقيع اتفاق مع دار الأوبرا في باريس؛ لمساعدة السعودية على إنشاء أوركسترا وطنية ودار للأوبرا”.

وأعلن وزير الثقافة السعودي، أن بلاده ستشارك رسميًا لأول مرة في مهرجان كان السينمائي بتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة عند افتتاح المهرجان الشهر المقبل في جنوب فرنسا.

وقال الوزير عواد العواد بعد محادثات مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين: “نحن سعداء أيضًا أنه اتفقنا اليوم مع معالي الوزيرة على أن تكون هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان لأول مرة”.

وكان قد وقّع الوزير العواد، مذكرات تفاهم مع وزيرة الثقافة الفرنسية نيسين، تركزت على الآداب، والموسيقى، والفنون، وصناعة الأفلام.