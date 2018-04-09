بالفيديو.. ماذا قال الداعية عبدالله المنيع بشأن تغطية وجه المرأة؟

قال المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالله بن سلمان المنيع، إن تغطية وجه المرأة “محل خلاف بين العلماء”.

وجاء توضيح المنيع كإجابة عن سؤال في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أمس الأحد، حول حكم قطع صلة الرحم عن أقاربه بسبب رفضهم أن ترتدي زوجته النقاب، إذ قال: “الحجاب شيء مجمع عليه من العلماء على أن المرأة عورة كلها إلا وجهها، فوجهها هو محل الخلاف بين العلماء”.

وأضاف: “هناك من العلماء من قال، إن الوجه ليس عورة وإذا كشفته فلا يعني أنها كشفت شيئًا من عورتها، هذا رأي، فيما هناك رأي مجموعة من المحققين أن الوجه واليدين والرجلين، وكل المرأة عورة فيما يتعلق بمخالطتها لمجموعة من الأجانب الذين ليسوا محارم لها”.

ووجه كلامه لصاحب السؤال قائلًا: “إذا ارتأيت واخترت الرأي القائل إن وجه المرأة عورة، فنسأل الله أن يزيدك من التوفيق والهداية وفي الوقت نفسه لا تسمع لمن يعترضون على تصرفك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.