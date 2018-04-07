السعودية تعلّق على مقطع منع المعتمرين الأردنيين من حمل ماء زمزم (فيديو)

أصدرت السفارة السعودية في الأردن، اليوم السبت، توضيحًا بشأن الفيديو المتداول حول منع معتمرين أردنيين من نقل ماء زمزم، والذي أثار موجة من الجدل في الشارع الأردني.

وقالت السفارة، في بيان:”يُسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، ولا يُسمح بنقلها لأغراض تجارية.”

وأضافت:”في ظل توجيهات العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز نعمل على توفير ماء زمزم خاصة في المدينتين المقدستين بطرق سهلة، ومريحة، وحضارية، باستخدام أحدث الآليات الأوتوماتيكية لضمان نقاوة مياه زمزم وفق المعايير العالمية، ثم تعبئتها في عبوات بلاستيكية سعة 10 و5 لترات، وجعلها في متناول المستهلكين بطريقة آلية دون تدخل بشري.”

تعليمات نقل ماء زمزم والخاص بالمعتمرين والزوار وضيوف الرحمن. #السفارة_السعودية_في_الأردن pic.twitter.com/10k2G4KsBc — السفارة في الأردن (@KSAembassyJO) April 7, 2018

ودعت السفارة السعودية المعتمرين لعدم التعامل مع الباعة المتجولين، والحرص على الحصول على مياه زمزم من مصادرها الرسمية، وهي موقع المشروع في كدي، والنقاط الموجودة في المطارات والتي توفّر العبوات المهيأة للشحن الجوي، كما يُسمح للمسافر بحمل عبوة واحدة من مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، ولا يُسمح بنقلها لأغراض تجارية.”

وكان مقطع فيديو تم تداوله، في وقت سابق اليوم السبت، أظهر عددًا من المعتمرين الأردنيين يقومون بصب المياه في الشارع العام عند المنطقة الحدودية بين السعودية والأردن بعد رفض السلطات السعودية السماح لهم بإخراج جالونات مياه زمزم التي كانت بحوزتهم.