بالفيديو والصور.. النجمة السعودية سارة الودعاني تفاجئ متابعيها بزواجها

فاجأت الفنانة السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، متابعيها الكثر على بإعلان زواجها المفاجئ الذي بدت في أحد فيديوهاتها القديمة غير متحمسة له.

ونشرت ابنة الـ 27 عاماً صوراً وفيديوهات عديدة لحفل زواجها من شاب يدعى عبدالوهاب دون أن تكشف عن كامل هويته وتفاصيل حياته وعمله.

وفي حسابها بموقع “سناب شات”، ظهرت الودعاني برفقة عريسها ووالدها وأشقائها وضيوف الحفل بمن فيهم فرقة فنية استعراضية شامية.

ولم ترد ابنة مدينة الأحساء على استغراب عدد كبير من متابعيها من إعلان زواجها وواصلت نشر صور وفيديوهات تظهر جوانب مختلفة من حفل زواجها.

وتحظى الودعاني بمتابعة وشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نجاحها في فن المكياج السينمائي ومشاركتها في فعاليات متنوعة بهذا الفن.