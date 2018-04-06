بعد ساعات من حفله الأول بالمملكة.. حماقي يوجه رسالة للجمهور السعودي

بعد ساعات من حفله الأول بالمملكة العربية السعودية، وجه الفنان والمطرب المصري محمد حماقي رسالة إلى جمهوره في السعودية عبر صفحته الشخصية بموقع نشر وتبادل الصور”إنستغرام”.

ونشر حماقي صورا من حفله بالمملكة الذي أقيم مساء الخميس، حيث نشر صورة للجمهور، إلى جانب صورة له أثناء التفاعل مع الجمهور عبر الغناء في الميك الخاص به، وتبادل كلمات الأغاني.

وكتب حماقي للجمهور السعودي متطلعاً لتكرار الحفل “شكراً جمهور السعودية..كانت حفلة متتنسيش..انبسطت جداً معاكم وإن شاء الله أشوفكم مرة تاني”

وتفاعل النشطاء من محبي حماقي مع تعليقه مشيرين إلى سعادتهم البالغة من الحفل، وحضورهم له، وأمنياتهم بتكرار الحفل مرة ثانية.

وكان حماقي قد أشعل حماس الجمهور السعودي في أول حفلة له بالمملكة العربية السعودية، حيث جاء تنظيم الحفل ضمن خطة الترفيه ورؤية المملكة 2030 التي يتبناها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

وأدى حماقي مجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، وسط ترديد الجمهور معه، خاصة الفتيات من الحضور وذلك في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.