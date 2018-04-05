السعودية تدعو مجلس الأمن إلى إدانة “الاعتداء الحوثي الإيراني” على ناقلة نفط

دعت المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن، إلى إدانة “الاعتداء الحوثي الإيراني” على ناقلة نفط سعودية في المياه الدولية غرب ميناء الحديدة.

جاء ذلك في رسالة وجهها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، ونشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.

وطالبت الرسالة بـ”محاسبة ميليشيات الحوثي ورعاتهم الإيرانيين على جرائمهم التي لا حصر لها ضد القانون الدولي”.

وشددت على ضرورة “اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان التنفيذ السريع والشامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2231، لمنع تصعيد هجمات الحوثيين التي زادت من التوترات الإقليمية ومخاطر المواجهة الإقليمية الأوسع”.

وأكدت أن التحالف العربي “سيواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في باب المندب ومناطق البحر الأحمر”.

وأكدت الرسالة على “أهمية وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي، لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، ومنع استخدام ميناء الحديدة كمنصة إطلاق للهجمات الإرهابية لتهديد طرق التجارة البحرية الدولية”.

واعتبرت أن “هجمات الصواريخ الباليستية الحوثية في 25 مارس 2018 التي تزامنت مع زيارة الممثل الخاص للأمين العام لليمن السيد مارتن غريفيث، إلى صنعاء، تعد رسالة واضحة في أعقاب محاولة الاغتيال التي استهدفت الممثل الخاص السابق للأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في مايو 2017، لرفض الحوثيين بقوة جميع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة”.

وشنت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء الماضي، هجومًا على ناقلة نفط سعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة، الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية.