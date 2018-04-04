سعودية تضرب زوجها وتسبب له “جرحًا غائرًا” في الرأس

أقدمت سيدة سعودية، على ضرب وتعنيف زوجها، مستخدمة أواني منزلية “مزهرية”، مما أدى إلى إصابته بجرح عميق في الرأس.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن رجلًا معنفًا وصل إلى المستشفى نتيجة اعتداء زوجته عليه، وضربه بـ”المزهرية”، متسببة له بـ”جرح غائر”.

وقال اختصاصي الطوارئ رياض الغامدي إن الزوج أكد لدى وصوله إلى المستشفى أنه كان متسامحًا مع زوجته، التي وصفها بـ”أم العيال”، لكنها “كانت متعبة نفسيًّا”، مما جعلها تعتدي عليه بالضرب.

وروى الغامدي، في سياق حادثة الرجل، حوادث أخرى مشابهة، حيث أشار إلى أن إحدى الزوجات عنفت زوجها لفظيًا، واعتدت عليه بأظافرها؛ ما نتج عن ذلك جراح متعددة في الوجه.