رغم جهود “السعودة”.. ضبط مقيم في السعودية يكسب شهريا 700 ألف ريال (فيديو)

ضبطت السلطات السعودية أحد المقيمين في المملكة وقد حقق دخلًا شهريًا خياليًا، رغم الجهود المقام بها لتوطين القطاعات التجارية والخدمية في المملكة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، فيصل العبدالكريم، خلال حديثه لبرنامج “تم” على قناة “السعودية الأولى”، يوم الثلاثاء، “إن فرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة ضبطت أثناء عملها أحد المقيمين وقد حقق مكسبًا ماليًا شهريًا يبلغ 700 ألف ريال”.

واشار المسؤول السعودي إلى أنه تم ضبط المقيم خلال حملات تفتيشية على محال بيع قطع غيار السيارات، لافتًا إلى أن هذا القطاع يواجه مشكلة في “السعودة” نظرًا إلى ارتفاع كلفة الشاب السعودي.