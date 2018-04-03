تعرّف على أول مشغل لدور السينما في السعودية

يترقب المنتجون السينمائيون، والشارع السعودي، الإعلان الرسمي من قِبل الحكومة السعودية عن المشغل الأول للسينما السعودية، وذلك بعد أن سمحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، في شهر ديسمبر / كانون أول الماضي، بإصدار تراخيص دور السينما في المملكة.

و من المتوقع أن تحصل محطة لوس أنجيليس على أول رخصة لتشغيل دور السينما في المملكة، وذلك خلال زيارة وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، وتسليم شركة السينما الأمريكية المتعددة “AMC” الرائدة في تشغيل السينما، أول رخصة لفتح دور للعرض السينمائي في المملكة، بحسب ما ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، يوم الثلاثاء .

وبذلك تكون السينما قد عادت إلى المملكة العربية السعودية بعد انقطاع دام لأكثر من 4 عقود.

يشار إلى أن AMC تمتلك أكبر سوق في تشغيل السينما في الولايات المتحدة، وتعد أكبر سلسلة لدور السينما في العالم، وتشغل أكثر من 2200 شاشة، في 244 دار سينما في أوروبا لوحدها، وأكثر من 8200 شاشة في 661 دار سينما في الولايات المتحدة الأمريكية.