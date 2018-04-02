محمد بن سلمان: نأمل أن يتعلم القطريون سريعًا ولا وجود للوهابية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المرشد الأعلى لإيران جعل من الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر يبدو طيبًا.

وأضاف في مقابلة مع مجلة theatlantic الأمريكية، أن “هتلر لم يفعل ما يحاول فعله المرشد الأعلى، فهتلر حاول السيطرة على أوروبا لكن المرشد الأعلى يحاول السيطرة على العالم، وهذا شيء سيئ، وكلاهما شيطان، والمرشد الأعلى هو هتلر الشرق الأوسط”.

وحول الخلاف مع قطر، ردّ ولي عهد السعودية على سؤال حول عودة العلاقة مع قطر قائلًا: “لابد أن يحدث هذا يومًا ما، نأمل أن يتعلموا الدرس سريعًا، وهذا يعتمد عليهم”.

وشدد على عدم وجود الوهابية في المملكة قائلًا: “لا وجود للوهابية، ولا نعتقد أن لدينا وهابية”، مشيرًا إلى أن “الإسلام دين سلام، هذه هي ترجمة الإسلام، الله في الإسلام يعطينا مسؤوليات: الأولى هي أن نؤمن، وأن نفعل الأشياء الجيدة، وليس الأشياء السيئة، وإذا فعلنا أشياء سيئة سيحاسبنا الله يوم القيامة”.