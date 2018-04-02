منظمة دولية: الحوثيون انتهكوا قوانين الحرب بإطلاق صواريخ على مدنيين بالسعودية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، اليوم الاثنين، إن ميليشيات الحوثي في اليمن انتهكت قوانين الحرب بإطلاقها صواريخ باليستية عشوائياً على مناطق مأهولة بالسكان في السعودية.

وأضافت المنظمة الدولية في بيان نشره موقعها الإلكتروني، أن “هجمات الصواريخ الباليستية غير الموجهة غالباً ما تكون عشوائية، خاصة في المدى البعيد، إذ لا يمكنها استهداف الأهداف العسكرية بدقة”.

وأشارت إلى أنه “عندما تُوجّه هذه الهجمات عمداً أو عشوائياً نحو مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فإنها تنتهك قوانين الحرب، وقد يكون الذين أمروا بمثل هذه الهجمات مسؤولين عن جرائم الحرب“.

وقال البيان على لسان “سارة ليا ويتسن”، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن “على الحوثيين أن يوقفوا فورًا هجماتهم الصاروخية العشوائية على المناطق المأهولة بالسعودية”.