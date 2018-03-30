شاهد.. العاهل السعودي يظهر مع حفيده بصورة عفوية

ظهر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الجمعة، في صورة عفوية مع واحدٍ من أحفاده.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي صورة تُظهر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يبتسم بشكل عفوي لحفيده عبدالعزيز بن خالد بن سلمان.

واللافت أن العاهل السعودي ظهر في الصورة مرتديًا الثوب دون البشت أو الشماغ، وممسكًا يد حفيده وهو مبتسم، وتبدو على ملامحه علامات السعادة والسرور.

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها العاهل السعودي مع حفيده عبد العزيز، حيث التقطت عدسات الكاميرات في شهر فبراير/ شباط الماضي صورًا أظهرت قيام الملك سلمان بالرقص مع حفيده عبدالعزيز في حفل العرضة السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 32.

وعبدالعزيز، هو نجل الأمير خالد بن سلمان، الذي يشغل منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصدر تعيينه بأمر ملكي في 22 إبريل/ نيسان الماضي.