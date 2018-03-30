محمد بن سلمان يلتقي مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، بمقر إقامته في نيويورك، اليوم الجمعة، ‏مندوبي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وتضمن الاجتماع، الذي حضره الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير المملكة في أمريكا، السفراء فغانسوا ديالتغ مندوب فرنسا، ونيكي هيلي مندوبة أمريكا، وفاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا، وزاوشو ما مندوب الصين، وجوناثات آلين مندوبة بريطانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في الشرق الأوسط، بما فيها تطورات الأزمة في اليمن، والانتهاكات الحوثية المدعومة من إيران”.

وأكد ولي العهد لممثلي الدول الكبرى ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤولية في هذا الصدد، وضرورة احترام المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي واتفاق الأمم المتحدة، مؤكدًا التزام السعودية بميثاق الأمم المتحدة والتعاون الكبير بينهما.