“مكرمة محمد بن سلمان للمبتعثين”.. مكافأة لجميع طلاب السعودية بالخارج

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لصرف مكافأة مالية تقدر بـ”ألفي دولار” لجميع الطلاب والطالبات المبتعثين في جميع دول العالم، وكذلك الدارسين على حسابهم في الجامعات المعترف بها، دعمًا لمسيرتهم التعليمية.

كما وافق على ما رفعه ولي العهد بإلحاق الطلاب والطالبات الدارسين حاليًا على حسابهم الخاص في الجامعات في جميع دول العالم بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وذلك لمن أكملوا الشروط اللازمة.

وعبر هاشتاغ #مكرمة_محمد_بن_سلمان_للمبتعثين في موقع التواصل “تويتر”، رحب ناشطون بهذه الخطوة، وعلق نائب الشؤون الثقافية في سفارة المملكة بالولايات المتحدة بقوله: “ألف ألف مبروك إخواني وأخواتي الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية نشكر مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزير ونشكر سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان على هذه المكرمة الكريمة”.

الف الف مبروك اخواني واخواتي الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية

نشكر مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك #سلمان_بن_عبدالعزير

و نشكر سمو ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان على هذه المكرمة الكريمة #مكرمة_محمد_بن_سلمان_للمبتعثين — أ. فيصل ابراهيم الشمري (@Mr_Alshammeri) March 28, 2018

وبارك عضو المجلس التنفيذي لشباب أعمال الشرقية “فهد الحمزي” للمبتعثين: “2000 دولار لكل مبتعث/ مبتعثة عدد الطلاب المبتعثين تقريبًا 115 ألفًا هذي 860 مليون ريال ألف مبارك للمبتعثين وعسى الله ينفع بكم”.

#مكرمة_محمد_بن_سلمان_للمبتعثين 2000 دولار لكل مبتعث / مبتعثة عدد الطلاب المبتعثين تقريبا 115 الف

هذي 860 مليون ريال ألف مبروك للمبتعثين وعسى الله ينفع بكم — م. فهد الحمزي (@fahadalhamzi) March 28, 2018

وكتب الصحفي “مالك معيض”: “المبتعثون سفراء الوطن أثبتوا نجاحاتهم وتشريفهم للوطن في مختلف الدول واستحقوا هذه المكرمة التي ستنعكس على مستوياتهم العلمية”.

المبتعثين سفراء الوطن اثبتوا نجاحاتهم وتشريفهم للوطن في مختلف الدول واستحقوا هذه المكرمه التي ستنعكس على مستوياتهم العلميه.

????????دام خيرك يا وطن????????#مكرمة_محمد_بن_سلمان_للمبتعثين pic.twitter.com/DWnKQMNimu — مالك معيض (@malik_meed) March 28, 2018

وعلق “ثامر الشنب”: “لفتة أبوية من سمو ولي العهد تلامس معاناة أبناء وسفراء الوطن التي يواجهونها في غربتهم من ضغوط مادية وغيره. شكراً للأمير الشاب شكرًا لحاضر المملكة ومستقبلها”.

بدوره، أيد “وليد الغنيمان”: “لفتة أبوية راعت بعمق معاناة أبناء الوطن في غربتهم وما يتحملونه من أعباء مالية من أجل نيل أفضل العلوم من أرقى الجامعات بالعالم شكراُ لكل ما قدمت “.